Guilherme Afif ficou surpreso com o sucesso do “salariômetro” lançado essa semana. Foram 810.242 acessos no primeiro dia, quinta-feira. Sendo que, do Brasil, só 265.143 visitantes.

Os demais? 2.085 dos EUA, 239 do Canadá, 176 do Reino Unido, 152 da Alemanha, 144 de Portugal, 120 da França, 119 da Espanha e 115 da Argentina…