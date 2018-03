Haja cofre para todos

Mais uma dor de cabeça para o governo Lula. Enquanto a Petrobrás faz suas contas para definir se baixa o preço da gasolina e do diesel, os Estados têm proposta pronta para o Planalto: se o preço da gasolina cair, de fato, que seja restabelecido o valor da Cide, reduzido no ano passado.

Quatro deles – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul – chegaram a fazer um documento a respeito. Entendem que os Estados já perderam quando, em maio passado, a contribuição, cobrada só nos combustíveis, caiu em R$ 0,10 por litro de gasolina e, no diesel, de R$ 0,04 para R$ 0,03.

O Tesouro vai aguentar?

Veja também:

Marcelo e Rita Secaf pilotam jantar em grande estilo

Erika dos Mares Guia inaugura em São Paulo a sua primeira loja M&Guia, nos jardins

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte