Fernando Haddad descobriu nesta quinta-feira o evento “Valeu, Haddad”, criado no Facebook para agradecer o prefeito por sua gestão e para marcar uma festa na avenida Paulista. “Na terceira mensagem, eu já estava muito emocionado e resolvi dar um rolê lá”, afirmou em vídeo postado no Facebook, garantindo presença na Paulista no próximo domingo.

