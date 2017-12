Tem gente bastante intrigada com a falta de organização em Copenhague. Com o caos instalado, foram os integrantes das ONGs que acabaram de fora do Bella Center. Inscritos somavam 22 mil, para espaço onde cabiam mil.

Desconfia-se ter havido um processo de “seleção natural”. Afinal, ambientalistas reconhecidamente cobram, pressionam e vazam informações.