H. Stern faz coroa jubilar para comemoração de Nossa Senhora Aparecida

Foi da H.Stern a missão de confeccionar a coroa jubilar para comemorar os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, que serão completos em outubro desse ano, com uma série de comemorações promovidas pelo Santuário Nacional.

A coroação da santa acontecerá na Basílica Nacional de Aparecida todo dia 12 de cada mês, a próxima quinta-feira.

A joia – que foi encomendada pelo Cardeal Arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, e do Bispo Auxiliar, Dom Darci José Nicioli – é feita de ouro amarelo, diamantes, safiras e esmeraldas para representar as cores da bandeira brasileira. A H.Stern optou por manter o formato da coroa original da Padroeira, que havia sido doada pela Princesa Isabel em visita à Matriz Basílica no ano de 1888.