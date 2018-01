Foi de peso, anteontem, a noite de homenagens do Instituto Millenium, no Jockey.

Entre outras, Gustavo Franco, integrante do instituto, contou ali que está montando o site do seu novo partido, o Partido Novo. Que vai reunir artigos sobre os desafios do Brasil.

O ex-tucano está entusiasmado.

