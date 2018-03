Os anos pesam para Fidel Castro. No jornal Granma, ele reclamou do excesso de siglas na economia, “a tal ponto que ninguém mais consegue entendê-las”. É tanto G-7, G-20, G-21… E se alinhou no G-192, que é a ONU.

