Quem for amanhã ao CCBB São Paulo vai deparar com uma enorme maquete do centro da cidade feita de… doces e biscoitos. A instalação, do artista chinês Song Dong – uma das obras mais inusitadas da mostra Ciclo –, levará três dias para ser construída e usará nada menos que 600kg de guloseimas variadas. Depois, será devorada pelo público.

