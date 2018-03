Guinada ruim

Cresce o receio em relação à economia brasileira. E não só por causa do desempenho do PIB. Pelo que esta coluna apurou entre três empresários de grande porte (dois deles próximos de Dilma) e dois políticos de primeiro escalão (da oposição e aliado), teme-se a reação da presidente diante das dificuldades no cenário econômico.

Acreditam que, sob pressão, ela possa… radicalizar. Sem romper contratos, mas aprofundando a atual centralização.

Guinada 2

Para o mercado financeiro, a pior coisa que Mantega poderia ter feito era reclamar publicamente dos números do IBGE.

Imediatamente, lembraram-se de Cristina Kirchner.