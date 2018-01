Guilherme Fiuza prepara sua primeira ficção. Estreia, mês que vem, com o livro O Império do Oprimido, cujo tema é a situação política de um país dividido por ideologias. Quem ler poderá identificar semelhanças com um grande partido brasileiro.

