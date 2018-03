Teresa Perez lança, terça, no Lounge One do Iguatemi, o segundo volume de sua série The Traveller Guide. Dedicado à Suíça, traz uma seleção dos 15 melhores destinos no país.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.