O Grupo Vierci resolveu desembarcar no Brasil. Com a grife Baby Cottons, de roupas para bebês. Depois do shopping Iguatemi, os paraguaios abrirão outras seis lojas nos próximos seis meses em SP – a próxima em abril, no JK.

Rio, Brasília e Curitiba também estão na mira da companhia.