Guess who?

Thomaz, André e Thiago Hering estão trazendo a Guess de volta ao Brasil – após um hiato de mais de 15 anos. O trio, que inaugura hoje, em esquema de soft opening, duas lojas da grife norte-americana (nos shoppings Cidade Jardim e Center Norte), conversou com a coluna sobre as razões do “revival”.

Por que trazer a Guess de volta ao Brasil?

Porque trata-se de uma marca global, que existe em mais de 90 países, há mais de 30 anos. E vamos produzir 100% do jeans (que é o DNA da grife) no Brasil, barateando custos. Essa “nacionalização” tornou possível trazê-la de volta. E de uma forma mais democrática.

A Hering tem algo a ver com a produção da Guess no Brasil?

Não. A Hering é a Hering, a Guess é a Guess.

Quanto custa uma calça jeans da Guess nas lojas brasileiras?

Nosso preço vai de R$ 199 a R$ 499. Outro diferencial do produto – que conta, claro, com total aprovação da marca – é que ele foi ajustado ao corpo das brasileiras.

Vocês estão com um plano de expansão superotimista – preveem abrir 45 lojas em 5 anos. Quanto pretendem investir para que isso se realize?

Somos uma joint venture, por isso não podemos falar sobre valores investidos neste momento. Entre as 45 lojas estão multimarcas de todo o País, além de franquias da marca em vários estados do Brasil.

As primeiras duas lojas serão abertas em shoppings que têm públicos muito diferentes. Qual a estratégia?

O Center Norte é um shopping bem peculiar, é frequentado por todo tipo de gente – e vende muito bem. Já o Cidade Jardim agrega um “status” à loja. Nossa estratégia é atingir qualquer consumidor que queira usar um jeans da Guess. /SOFIA PATSCH