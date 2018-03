Mesmo com a escolha de Aldo Rebelo para ministro do Esporte, o PC do B sai magoado do episódio Orlando Silva. Pelo que se apurou, o partido acha que o PT fez corpo mole – culminando com a justificativa do líder Cândido Vaccarezza de que Dilma não poderia compactuar com “mal feito”.

Vai ter confusão. Os comunistas prometem não deixar Agnelo Queiroz em paz.