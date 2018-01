A Nestlé entrou em guerra com a Danone. Foi com esta advertência que Ivan Zurita encerrou recente reunião com seus executivos. Zurita reclamou que a Danone está fazendo publicidade antiética.

A Nestlé, inclusive, já conseguiu tirar do ar publicidade da água Bonafont – que sugeria que o líquido poderia ajudar a… emagrecer.