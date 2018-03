Guerra de memes

Rodrigo Savazoni, chefe de gabinete de Juca Ferreira, secretário de Cultura de Haddad, está escrevendo dissertação de mestrado sobre o Fora do Eixo. Título? Redes Culturais e Ativismo Político: o Caso do Circuito Fora do Eixo.

Quer transformá-la em livro no ano que vem.

Guerra 2

Depois de viralizado um texto da cineasta Beatriz Seigner contra o Fora do Eixo, diversos depoimentos nas redes sociais trouxeram denúncias e problemas da organização, com a hashtag #ForaDoEixoLeaks.

Guerra 3

Pablo Capilé, líder e criador do projeto, postou em seu perfil no Facebook que irá responder todas as perguntas enviadas a ele. Setenta já estão na lista.