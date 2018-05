Guarita eletrônica

Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope e coautor de Tropa de Elite, ganha nova missão. A partir de segunda, assume posto de comentarista de segurança no Bom Dia Brasil, da Globo. Antes de começar, o ex-militar conversou com a coluna.

A cobertura policial atende a uma exigência do telespectador ou também ajuda no combate à violência?

Temos no Brasil cem homicídios por dia. A violência, infelizmente, é parte do cotidiano do brasileiro. E o telespectador quer saber o que acontece ao seu redor. Além de informar, o nosso objetivo é mostrar bons exemplos de combate à violência espalhados pelo País.

Noticiário policial não estimula a violência?

Feita de forma irresponsável, pode, sim, trazer pânico e medo à população. Mas São Paulo e Rio, por exemplo, apresentam hoje índices de violência menores do que há 15 anos. Agora, a divulgação das informações de maneira alarmista aumenta, sim, a sensação de insegurança. O Rio teve só um arrastão na praia, em 1992. E até hoje me perguntam dos arrastões na cidade.

Há diferença entre a violência praticada em SP e no Rio?

Não existe no Brasil realidade igual a do Rio. A cidade só pode ser comparada a Bagdá depois da invasão militar dos EUA. Até a implantação das UPPs existiam áreas no Rio dominadas por gangues armadas que bloqueavam o acesso da polícia. Em São Paulo, é diferente. O principal problema é o crack. Como a polícia não pode mais prender o usuário, em duas semanas se forma uma cracolândia. Isso não acontece mais Rio. O menor usuário de droga, caso seja flagrado, é obrigado a fazer tratamento clínico mantido pelo governo do Estado.