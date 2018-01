Grupo formado por empresários e liderado por Flávio Rocha (Riachuelo) lança hoje no Mandarin Hotel – junto ao Central Park, em Nova York –, durante a maior feira de varejo do mundo, o manifesto Brasil 200.

Trata se de uma referência aos 200 anos da independência do Brasil – a se comemorar em 2022, data que coincide com o fim do mandado do próximo presidente.

