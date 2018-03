Grupo de DJ’s brasileiros arma festa em Punta del Este

Uma festa no Uruguai, mas com jeito – e trilha sonora – brasileiros. Assim será o Punta Bet on Music, que começou com uma parceria da Fabrica e da Box Dream com o resort Enjoy Punta del Este. Realizada nos dias 26, 27 e 28 de outubro, a festa vai contar com o Vintage Culture, do DJ Lukas Ruiz, o Jetlag, de Thiago Mansur e Paulo Velloso, e Make U Sweat – composto por Guga Guizelini, Dudu Linhares e Pedro Almeida. “É uma oportunidade de levar a música eletrônica brasileira, que vem crescendo, para o público estrangeiro. Para os uruguaios, claro, e os argentinos, que costumam frequentar Punta”, explica Mansur.

