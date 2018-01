Gringos, come home!

A frente da Brazilian Luxury Travel Association , Guilherme Padilha está confiante em que a crise ainda não atinge diretamente o setor. Para o presidente da associação – que reúne os grandes hotéis de luxo do Brasil –, não adianta esperar por incentivos externos: melhor é unir forças para mostrar o potencial pouco explorado do País. Para tanto, os 31 associados apresentam quarta-feira, no espaço A Casa, as tendências do turismo de luxo por aqui. “Temos paisagens maravilhosas de todos os tipos, uma hospitalidade elogiada no mundo todo e um alto padrão de qualidade. Não temos por que não decolar”, afirma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.