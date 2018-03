Gringo sabido

Diálogo americano, esta semana, em uma subcomissão do Congresso dos EUA.

Deputado perguntou sobre a indicação de Tom Shannon para embaixador no Brasil, Diplomata do State Department garantiu que ia tudo bem e concluiu: “Acho muito importante ter um embaixador, em tempo integral, em São Paulo… no Brasil.”

O deputado corrigiu: “Em Brasília.” O diplomata: “Como eu disse, em Brasília, sim”. O deputado: “Achei que ele disse Brasil.” O diplomata: “Errei a cidade, mas acertei o país, sorry…”

Nada sobre Buenos Aires.