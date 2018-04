Gregório Duvivier visita Israel e faz palestra em Jerusalém

Gregorio Duvivier está em Israel, a convite de Universidade Hebraica de Jerusalém, onde palestrou essa semana.

Nos últimos dias, o idealizador do Porta dos Fundos visitou pontos turísticos da cidade sagrada, como o Muro das Lamentações e a mesquita Al-Aqsa. Duvivier também vistou Tel Aviv, Belém e conversou com integrantes do grupo Lochamim Lashalome sobre a ocupação israelense na Cisjordânia.

Acompanhando o humorista está um time de peso: os professores Michel Gherman, da UFRJ, James Green, da Bown University, Kike Rosenburt, Marcos Gorinstein e Guilherme Cohen.