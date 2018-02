Spike Lee se reuniu com Nizan Guanaes, anteontem, na agência Africa. O cineasta veio ao País para a última etapa de gravações do documentário Go, Brazil, Go!, que estreia em setembro.

Desde 2012, Lee já colheu, entre outros, depoimentos de Emanoel Araujo, Lázaro Ramos, Benedita da Silva, Lula e Dilma.