Quem disse o que de quem no Senado

Depois do bate-boca de ontem cedo, no Senado, Jorge Viana foi atrás de Renan pedir-lhe que se retratasse, publicamente, sobre o que dissera a respeito da ajuda que deu a Gleisi Hofmann e ao marido, Paulo Bernardo, no STF.

Em resposta, Renan teria lhe perguntado como poderia fazer algo assim, se o próprio Viana lhe havia pedido para ajudar os dois no tribunal.

Grave 2

Pouco antes, tão logo os microfones do Senado foram desligados, tem quem jure que Renan “recordou” a Gleisi que ela estaria presa se não fosse por ele. A senadora o teria chamado de novo de “mentiroso”.

Procurados, os senadores não retornaram os telefonemas.