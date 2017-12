O sistema de câmeras com reconhecimento facial do Allianz Parque ganhou sua primeira missão: identificar os torcedores que usaram sinalizadores na última partida do Brasileirão. O artefato é proibido pela CBF e pode custar mandos de campo ao Palmeiras no ano que vem.

