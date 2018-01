Grande Prêmio do Cinema vai homenagear Cinemateca Brasileira

O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro deste ano, que será no Theatro Municipal do Rio, vai homenagear a Cinemateca Brasileira – pela preservação de acervo audiovisual – e Grupo Severiano Ribeiro/Kinoplex. Bia Lessa dirige a cerimônia.

Rede consciente

A Secretaria do Estado de Saúde começa hoje uma campanha virtual para doação de órgãos.

Direto da China

O Novo Banco de Desenvolvimento, sediado em Xangai, lançou uma estratégia de cinco anos. Na pauta, o interesse do Banco dos Brics em também dar financiamento de longo prazo ao Brasil.

O brasileiro Sergio Suchodolski, diretor de estratégia, está otimista.