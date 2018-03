Inventada por Thomas Edison em 1879, a lâmpada incandescente está sumindo da praça – as versões de 60 W deixaram de ser produzidas dia 1º de julho. Para marcar o fim dessa era, o francês Christian Boltanski vem ao Brasil apresentar Crepúsculo – instalação com 480 lâmpadas que se manterão acesas durante todo o período da exposição Invento – As Revoluções que Nos Inventaram.

Na Oca, a partir de 5 de agosto.