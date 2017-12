Alfredo José Monteiro Scaff foi exonerado da ANS em outubro de 2013. Após sindicância apontar irregularidade no uso de diárias. Está recorrendo da decisão.

Trata-se do marido de Martha Regina de Oliveira, indicada a Dilma por Arthur Chioro para a diretoria da ANS – como antecipou o blog da coluna ontem. Ex-sócio do ministro da Saúde em uma consultoria, Scaff foi secretário-executivo do órgão em 2009. Chioro saiu da empresa em 2004.