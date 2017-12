Conhecido por transformar os times que dirige em famílias Scolari, Felipão já deixou sua equipe na mão e voltou para casa no ônibus do clube rival. Foi nos anos 90, quando treinava o Coritiba. Ao perder um jogo para o Juventude, de Caxias do Sul, pediu carona para sua cidade natal, Passo Fundo.

Esta e outras histórias estão no Guia Politicamente Incorreto do Futebol, que a editora LeYa lança no fim deste mês.