“Grafites são vozes. Não se trata de uma questão imagética”, afirma diretor do filme Cidade Cinza

Marcelo Mesquita, diretor do documentário Cidade Cinza, está convidando João Doria a assistir ao filme – que mostra a política de limpeza de grafites da prefeitura, em 2008 durante a gestão Kassab. Incluindo o mural da 23 de maio, apagado recentemente por decisão do prefeito.

O cineasta afirma que a discussão não deve ser sobre se tratar de arte ou não “aprendemos durante as filmagens e durante os debates das exibições do filme que os grafites são vozes da cidade. Não é uma questão imagética. Por isso acredito que o prefeito poderia estabelecer um diálogo e não fazer uma curadoria do que deveria ou não ser apagado ”, diz.