Um dos 70 artistas escalados para pintar o Túnel Noite Ilustrada, o grafiteiro Tinho será uma das atrações da ArtRio – que começa, hoje, no Rio.

O grafiteiro apresentará, no estande da galeria Movimento, um preview da obra 7 Mares, formada por sete pinturas a óleo com “mares de objetos” que formam o imaginário do artista.

“São referências e estudos que incluem livros, discos, filmes e shapes de skate”, comenta Tinho.