O Palácio do Planalto está ouvindo grandes publicitários do mercado. Quer colher opiniões diversas sobre Brasil. E também convencê-los a disputar as contas de ministérios. Buscam acabar com o “domínio” das chamadas pequenas agências na Esplanada.

