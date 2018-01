O governo Temer está preparando programação especial para celebração dos 200 anos da Independência. Serão cinco anos de atividades, a partir de 2018. Uma das ações, já aprovada no Fundo Setorial do Audiovisual, no MinC, prevê apoio a projetos de filmes e séries de TV relacionados ao assunto.

A abordagem será livre. Valor previsto? R$ 6 milhões para 30 projetos.

Leia mais notas da coluna:

