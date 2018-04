Governo libera mais R$ 3 bilhões

No relatório a ser enviado hoje para o Congresso, além da revisão da estimativa de crescimento para 2009 – que cai para 0,7% – o governo Lula abre espaço para liberar, no limite do Orçamento, R$ 3 bilhões destinados principalmente para enchentes e secas.

E mais. Muda também sua projeção para a taxa de juros: de uma estimativa de 10,25% no fim do ano, passa a ser 9,25%. Acreditam que o Brasil pode alcançar a sonhada taxa de um dígito.

Veja também:

Filme Mulher Invisível tem pré estreia no Shopping Iguatemi

Exposição Fotografias de um Viajante, de Vitor Cruz, tem abertura no Palácio dos Bandeirantes

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte