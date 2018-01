Governo espera Câmara avaliar denúncia para reformular Projeto Avançar

O governo Temer espera a Câmara analisar a denúncia contra o presidente, no início de agosto, para anunciar reformulação do seu Projeto Avançar, lançado em maio, como substituto do PAC.

Segundo fonte próxima ao governo, a ideia é destacar o gasto com 8 mil obras inacabadas mapeadas pelo governo. Algo como R$ 150 bilhões.

De onde virá esse dinheiro? Basicamente da Caixa (R$ 30 bilhões), Petrobrás ( R$ 65 bilhões) e os já assinalados R$ 55 bilhões do Orçamento.

São e salvo

Ricardo Teixeira, ex-CBF, não pode ser preso no Brasil ou extraditado para a Espanha, onde sua prisão foi pedida, segundo informa a Secretaria Nacional da Justiça.

Ele é brasileiro e aqui nada há contra ele. Ao menos até agora.

Salvo 2

Situação parecida à de Salvatore Cacciola, banqueiro que acabou preso. Por ter cidadania italiana, ele só foi capturado – e extraditado ao Brasil – ao deixar a Itália para uma visita a Mônaco.

Há sempre a chance de Teixeira voar para tomar um sol em Punta del Este.

Contra o tráfico

Torquato Jardim, da Justiça, manda a campo, no fim de semana, a Campanha do Coração Azul – dedicada a denunciar o tráfico de pessoas. Trabalho que mereceu elogios do governo americano.

O evento marca o dia mundial de mobilização contra o abuso – domingo, 30 – com ações no Rio, Goiânia e Brasília.