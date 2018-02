Governo deve editar MP para medidas que incluem migrações na fronteira

Está para sair nova MP do governo federal com várias medidas — a principal delas, ao que apurou a coluna, tratará da questão de migrações nas fronteiras. O assunto virou prioridade em Brasília desde o agravamento da situação na fronteira entre Roraima e a Venezuela, em função da crise no país vizinho.

O grande afluxo de venezuelanos na região da Pacaraima levou o governo a montar uma força-tarefa, anunciada anteontem, e que inclui a instalação de um hospital de campanha na área fronteiriça. Ao comentar o problema, em Genebra, o porta-voz da Organização Internacional de Migrações, Joel Millman, comparou o fluxo de venezuelanos para Colômbia e Brasil ao da chegada de refugiados à Europa, em 2015.

Segundo contas do governo, já entraram no País cerca de 42 mil venezuelanos em um ano. Sobre o assunto, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse, na segunda-feira, que uma possível solução seria distribuir os migrantes venezuelanos por outros Estados brasileiros.