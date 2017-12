Governo de SP prepara plano de gestão da água

Está praticamente pronto, e deve ser anunciado em duas semanas pelo governo Alckmin, um programa de gestão da água no Estado, em especial na macrorregião metropolitana de São Paulo. O anúncio coincide com o término, em maio, das campanhas de desconto para quem economiza e de multa para quem abusa no consumo.

‘Temos de ter uma demanda eficiente e racional”, avisa Benedito Braga, o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos. Ele considera essencial que seja mantido o atual padrão de consumo, que está 20% abaixo dos níveis anteriores à crise hídrica.

Braga não quis detalhar à coluna as medidas a serem adotadas, visto que algumas ainda estão em discussão. Podem incluir novos incentivos econômicos — para quem economiza água –, ações de gestão administrativa e uma fiscalização maior contra o desperdício. Algumas medidas seriam de médio e longo prazo, para manter as reservas em nível confortável até que, em 2017, sejam concluídas as obras que ligarão a Cantareira com o Paraíba do Sul e o São Lourencinho.