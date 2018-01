Governo Alckmin premia três empresas por “Trabalho Decente”

Três empresas foram as escolhidas pelo governo Alckmin — obtiveram mais que 70% dos pontos — e vão receber na manhã desta quinta-feira, 28, o diploma de “Trabalho Decente”. Hyundai, Lupo e Bombril se destacaram, segundo as análises da Secretaria de Emprego paulista, por boas práticas em áreas como jornada de trabalho, igualdade de gêneros, estabilidade e condições oferecidas a pessoas com deficiência.

Inédita, tanto no Brasil como internacionalmente, a premiação será feita em evento, às 10 da manhã, no auditório da secretaria. Os critérios adotados para selecionar são os estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho — e além dos quatro itens acima incluem oportunidades de emprego, segurança no trabalho e indicadores de saúde.

A premiação foi precedida por cursos, caravanas a todo o interior do Estado e a criação, em 2015, de um Plano Estadual de Trabalho Decente.