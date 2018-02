Ah, os casais

Amigos brasileiros de Gisele Bündchen estão tão indignados com os boatos sobre sua suposta separação de Tom Brady que decidiram: vão ajudá-la com mensagem de apoio ao casal nas redes.

Casais 2

Já o divórcio de Ben Affleck e Jennifer Garner – cujo motivo teria sido a babá Christine Ouzounian –, enfureceu as feministas. Invertendo a ideia de que a amante é sempre culpada, o coletivo Think Olga mudou as manchetes para: “Ben Affleck é apontado como pivô da separação de Ben Affleck e Jennifer Garner”.