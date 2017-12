Como de praxe, o Google divulga hoje o que mais foi “googado” no ano.

As personalidades mais buscadas em 2017 foram: William Waack, José Mayer, Léo Stronda, Fábio Assunção e Pabllo Vittar. Já no quesito assuntos, Big Brother Brasil, Tabela do Brasileirão e o Enem lideraram o ranking.

Leia mais notas da coluna:

