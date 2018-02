A tensa sabatina de Teori Zavascki na CCJ do Senado parece ter deixado Rosa Weber aliviada. “Ela não está mais sozinha, deve estar feliz”, comentou, com colegas, um dos ministros do Supremo.

Os questionamentos dos parlamentares à magistrada foram duríssimos – considerados deselegantes por alguns. Tanto que a ministra reforçou seu staff para enfrentar a batalha do mensalão – seu primeiro julgamento de peso.