Gola e colarinho

Paula Martins lança, na segunda quinzena de junho, a marca a.camisa, 100% focada em camisas. A primeira coleção terá sete modelos, todos em brancos. “Brinco que é uma tela em branco, o começo de uma trajetória”, explicou Paula. “Já nas próximas vou colocar cor.” Desses sete modelos, a estilista vai eleger cinco que estarão presentes em todas as coleções. “Acho importante ter modelos clássicos. Que representem o DNA da marca”, conclui a moça, que já teve um blog de moda, o Look do Dia, e hoje continua na internet com endereço próprio. Por enquanto as peças serão vendidas no Shop2gether, mas os planos incluem uma multimarcas em NY. “Tenho muita entrada na cidade, a ideia é começar a vender lá em setembro, durante a NYFW, na multimarcas Otte.”

