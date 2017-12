E o namoro de Neymar com Bruna Marquezine está rendendo frutos… para outros casais. Pesquisa do BabyCenter informa que Bruna subiu 14 posições no ranking Nomes da Moda no Brasil deste ano. Já no caso dos meninos, outra influência do craque do Barcelona: um dos nomes mais populares em 2013 foiDavi Lucca– homenagem ao filho de Neymar.

