Enquanto Romário tenta emplacar a CPI da CBF, na Câmara, a estátua do ex-jogador, na sede do Vasco, pode ir ao chão – por causa das críticas à administração do clube.Aliás, Romarinho, seu filho, foi afastado da equipe de juniores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.