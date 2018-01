Goiás é o campeão de gastos eleitorais para campanha de deputados em 2014

Um mergulho nos dados sobre gasto eleitoral dos deputados, feito pelo cientista político Jairo Nicolau, trouxe surpresas.

Primeiro, derrubou a ideia de concentração econômica no Sudeste: Goiás e Minas foram os Estados com maiores gastos totais, respectivamente R$ 3 bilhões e R$ 2,7 bilhões. SP ficou em terceiro, com R$ 2,3 bi.

Ele descobriu também que em 2014 Tiririca, Bolsonaro e Chico Alencar gastaram, cada um, R$ 1,00 por voto. E teve gente que gastou mais de R$ 50 mil e não se elegeu.