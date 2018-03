Não era o que queria o cineasta Anibal Massaini Neto. “Preferia não ter brigado”, explicou ontem.



Mas ele, Pelé e a produtora Anima ganharam ação contra a Universal, com direito a indenização de R$ 10 milhões. E vão retomar os direitos de distribuição mundial do filme Pelé Eterno.



Dois pontos motivaram o juiz. A multinacional não distribuiu o filme no exterior e negociou sua exibição por canais a cabo no Brasil, França e Israel, sem consultar os brasileiros.

