Gloria Pires como Nise da Silveira

Já estão sendo divulgadas as imagens de Gloria Pires e de Fabrício Boliveira no filme “Nise – O Coração da Loucura”. Para se preparar e filmar as cenas, Gloria, o elenco e a equipe passaram dois meses “internados” no próprio hospital onde a doutora clinicou. Fabrício Boliveira interpreta Fernando Diniz, um dos pacientes de Nise que se revelou um grande artista após participar do tratamento terapêutico com ela.

O longa, dirigido por Roberto Berliner, estreia em 21 de abril, e mostra o início do trabalho de Nise com pacientes do hospital Pedro II com tratamentos psiquiátricos inserindo práticas mais humanas, baseadas na arte e na liberdade criativa dos seus pacientes.

Pelo papel de Nise, Gloria ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Tóquio no final do ano passado.