Promete dar o que falar o próximo jantar da amfAR, dia 26. Na casa de Dinho Diniz, homenageará Mario Testino. As mesas de gala custam desde US$ 25 mil até US$ 100 mil. Convidado individual? A entrada mais barata custa US$ 2,5 mil. Com presença confirmada de Sharon Stonee performance de Grace Jones.

Cada centavo será revertido à pesquisa pela cura da AIDS.