Gisele Bündchen participa de evento, no Brasil, sobre aquecimento global

Gisele Bündchen desembarca no Brasil dia 18. Mas nada de passarela. A modelo participa de debate, no MAM, do BelieveEarth – movimento do qual é embaixadora e participou do lançamento no Rock in Rio do ano passado.

Dividirá a mesa com o ambientalista americano Paul Hawken e com o cientista Carlos Nobre, especializado em aquecimento global.

Também no evento será apresentada a versão brasileira do o livro de Hawken, Drawdown – 100 iniciativas poderosas para resolver a crise climática.