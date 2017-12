Serena Williams – que marca presença no torneio de tênis Rio Open – teve momento de protagonismo ontem. Um exemplar do Calendário Pirelli autografado pela tenista n. 1 do mundo foi leiloado no Jockey Club, durante jantar beneficente em favor do instituto do colega Gustavo Kuerten.

